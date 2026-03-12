ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଖୋଲିଲେ ସରକାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିପରି କରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେତନ କମିଶନ ସହିତ, ବେତନ ଗଠନ, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନସନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ, ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଏହାର ସରକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଦାବି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ।
ପୋର୍ଟାଲରେ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସହଜ। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ 8cpc.gov.in କିମ୍ବା MyGov ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା “ଲଗଇନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପ୍ଟ ଅର୍ ସବମିଟ୍ କ୍ଵେସନ୍ନେୟର୍ସ” ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଇମେଲ୍ ଠିକଣାରେ ଏକ OTP ପାଇବେ, ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ।
ଲଗଇନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଏହିପରି, ଆପଣ ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି କମିଶନର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
୧୮ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଲୋଡାଯାଉଛି:
ପୋର୍ଟାଲରେ ଲଗଇନ୍ କରିବା ପରେ, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ୮ମ ବେତନ କମିଶନ ଏଥିପାଇଁ ୧୮ ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବା।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦରମା ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରାମର୍ଶ।
ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାବି।
ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଜଡିତ ମତାମତ।
ସେବାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରାମର୍ଶ।
କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହା କମିଶନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଆଶାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ପରାମର୍ଶ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ:
ସରକାର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସମୟସୀମାକୁ ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରକ୍ରିୟା ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ଆରମ୍ଭ:
ପରାମର୍ଶ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ ରଖାଯାଇଛି।
କମିଶନ କେବଳ ଅନଲାଇନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
କାଗଜ, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା PDF ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ପେନସନଭୋଗୀ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶକୁ କମିଶନ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ କଡ଼ା ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ।