ରେଲଓ୍ୱେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ସରକାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମ ନବମୀର ବଡ଼ ଉପହାର, ଜାଣନ୍ତୁ ଫାଇଦା
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉପହାର।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ମସିହା ରାମ ନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ୧ ଜାନୁଆରୀ, ୨୦୨୪ ଠାରୁ ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ଭତ୍ତା’ ଏବଂ ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ବଦଳରେ ଭତ୍ତା’ (ALK) ସଂଶୋଧନ କରିଛି।
୮ମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ (CPC) ର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ରେଳବାଇର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କିଏ ଲାଭବାନ ହେବେ:
ରାମ ନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇର ରନିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି, ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ଭତ୍ତା’ ଏବଂ ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ବଦଳରେ ଭତ୍ତା’ ପାଇଁ ଦର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ରେଳବାଇର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଫେଡେରେସନଗୁଡ଼ିକ ‘ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଲୱେମ୍ୟାନ୍ସ ଫେଡେରେସନ’ (AIRF) ଏବଂ ‘ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେମ୍ୟାନ୍’ (NFIR) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦାବିକୁ ଅନୁସରଣ କରେ।
ଏହାର ଲାଭ କେତେ ହେବ:
ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦ ତାରିଖରେ, ରେଳ ବୋର୍ଡ ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲା। ଏହି ସଂଶୋଧନ ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୪ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ଭତ୍ତା’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡ ଭଳି ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ହାର ତୁଳନାରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଗାର୍ଡମାନେ ଟ୍ରେନ ଚଲାନ୍ତି କିମ୍ବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଦରମା ସହିତ କଭର ହୋଇଥିବା କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ବଦଳରେ ଭତ୍ତା’ (ALK) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଦୌଡ଼ୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ ଚାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବେଳେବେଳେ ତାଲିମ, ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ବୈଠକରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଏ; ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଲୋମିଟରେଜ୍ ବଦଳରେ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣକୁ ALK କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏବେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଭତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା:
ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ‘କିଲୋମେଟ୍ରେଜ୍ ଭତ୍ତା’ରେ ୨୫% ବୃଦ୍ଧି।
ଏହାର ଲାଭ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ପରିଚାଳକ (ଗାର୍ଡ)ଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ ୨,୦୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ।
ଯେହେତୁ ଏହି ନିୟମ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହିତ ବକେୟା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବକେୟା ଆକାରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ରେଳ ସେବା (ସଂଶୋଧିତ ଦରମା) ନିୟମ, ୨୦୧୬ ଅନୁଯାୟୀ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ DA ଏହି ସ୍ତର ଉପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭତ୍ତା ସଂଶୋଧନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।