GST Collection: ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ରାଜକୋଷକୁ ଆସିଲା ୧.୮୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା

GST କଲେକ୍ସନରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳିଲା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା।

By Subhasmita Das
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ GST ସଂଗ୍ରହ ୧.୮୯ ଲକ୍ଷ କୋଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ ୧.୭୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା।

ଏହା ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଯେବେ GST ସଂଗ୍ରହ ୧.୮୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଉପରେ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ ଏହା ୧.୮୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଥିଲା, ଯାହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୬.୫% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ।

୬ ମାସରେ ଜିଏସଟିରୁ ୧୨.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ: ଛଅ ମାସ (ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫) ପାଇଁ ଭାରତର ମୋଟ GST କଲେକ୍ସନ ୧୨.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ  ୯.୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଏହି ପରିମାଣ ପୁରା ୨୦୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୋଟ GST କଲେକ୍ସନର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଟେ। ନିଟ୍ GST ରାଜସ୍ୱ, ଯାହା କିଛି ଟିକସ କଟାଇବା ପରେ ରହିଛି, ଏହି ଛଅ ମାସରେ ୧୦.୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୮.୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସରକାରୀ ତହବିଲରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅବଦାନ ରଖିଛି।

ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ GST ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି: ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଋତୁରେ GST ଆଦାୟ ୩.୮ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ଏହା ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ତୁଳନାରେ ୭.୮% ବୃଦ୍ଧି, ଯାହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବଜାରରେ କିଣାବିକାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା।

GST ସ୍ଲାବରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରେ, GST ପରିଷଦ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଟିକସ ସ୍ଲାବ (୫%, ୧୨%, ୧୮%, ଏବଂ ୨୮%) ଥିଲା।

ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କେବଳ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି: ୫% ଏବଂ ୧୮%। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ୪୦% ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି।

