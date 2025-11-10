ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ସରକାର, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ସିଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା

ପୁରାତନ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସରକାର!

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୋମବାର (ନଭେମ୍ବର ୧୦) ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ “କ୍ରୀଡା ସହର” ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସହିତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ।

ଷ୍ଟାଡିୟମର ୧୦୨ ଏକର ଜମିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନବୀକରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କାତାର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କ୍ରୀଡା ସହରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି।

ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ:

ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି ଯେ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ଆଣ୍ଟି-ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଡୋପ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସମେତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।

ଏହି କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିବ:

ଏକ କ୍ରୀଡା ନଗରୀ ସାଧାରଣତଃ ଏକ ବହୁ-କ୍ରୀଡା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ତାଲିମ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅହମଦାବାଦର ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କ୍ରୀଡା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏକ ଉଦାହରଣ, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍, ପହଁରିବା, ଟେନିସ୍ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।

