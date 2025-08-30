ସରକାର ଦେବେ ୯୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କାର ଋଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଏହି ଯୋଜନାର ଉଠାଇବେ ଫାଇଦା

ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ୧ ଜୁନ୍‌, ୨୦୨୦ ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଯାହା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ଯୋଜନା ହେବ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା/ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା।

ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ରାଶି ୩ ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଉପଲବ୍ଧ
ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନାରେ ଋଣ ପରିମାଣ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧.୧୫ କୋଟି ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା ଉପକୃତ ହେବେ।

ଯେଉଁଥିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।

ଏହିପରି ଭାବରେ, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୮୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।

ଏବେ ୧୦,୦୦୦ ବଦଳରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମିଳିବ
ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯିବ।

ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଋଣ ପାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପାନ କାର୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଇଏମ୍‌ଆଇ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।

