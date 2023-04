ଓଡିଶାର ୨୫୦ ସ୍କୁଲରେ ଅଲିମ୍ପିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସରକାର: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ OFCH ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ଅଲିମ୍ପିକ ଅଭିଯାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଓଏଫସିଏଚ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ରାଜ୍ୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ପରୀପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜ୍ୟର ୨୫୦ ସ୍କୁଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ୨୦୨୨ ମେ ମାସରୁ ଓଭିଇପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ୨୫୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଲିମ୍ପିକ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ୧.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଦିକ ସ୍କୁଲ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଙ୍ଗମ କରାଇବା ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ । ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କମିଟି ଫରେଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ । ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Hon'ble Chief Minister Shri @Naveen_Odisha met Director Olympic Foundation for Culture and Heritage along with the visiting team and discussed the progress of Olympic Value Education Program in #Odisha. pic.twitter.com/woEFsvUOEf

— Odisha Sports (@sports_odisha) April 2, 2023