LPG ସବସିଡି ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ କେବଳ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ଲାଭ, ଫୋନ୍କୁ ପଠାଯାଉଛି ଆଲର୍ଟ
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ SMS ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
LPG Cylinder Subsidy: ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର LPG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସବସିଡି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ବିଷୟରେ SMS ଆଲର୍ଟ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେକର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ ସବସିଡିର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାରଣରୁ ଦେଖାଦେଇଥିବା ‘ହୋର୍ମୁଜ ସଙ୍କଟ’ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ପରିବାରକୁ ହିଁ ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ସବସିଡି ମିଳିବ। ଏହି ମେସେଜ ପଠାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜାଲିଆତି କରି ସବସିଡି ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋକିବା ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା।
୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ହେବ ଜବାବ
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, LPG ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ମେସେଜରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଟ୍ୟାକ୍ସଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ସେମାନଙ୍କୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ।
ଏତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ LPG ସବସିଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି।
ନିୟମ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ
ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବସିଡି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସହାୟତାରେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। କେତେକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ PAN ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେକର୍ଡ, ପରିବାରର ସୂଚନା ଏବଂ LPG ଗ୍ରାହକ ଡାଟାବେସକୁ ମ୍ୟାଚ କରାଯାଉଛି। କେବଳ କନେକ୍ସନ ଧାରୀ ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପରିସରକୁ ଆସିପାରେ।
କେଉଁ ଦସ୍ତାବେଜ ଅପଡେଟ କରିବା ଜରୁରୀ?
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ନୋଟିସ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର KYC ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡଗୁଡିକୁ ନିଜର LPG ବିତରକ କିମ୍ବା ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।