ଦୀର୍ଘ ୮ ବର୍ଷ ବିରତି ପରେ ରିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବେ ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍
The Great Khali: WWEର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷର ବିରତି ପରେ ରିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ୨୦୦୬ ମସିହାରେ WWEର ଜଜମେଣ୍ଟ ଡେରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦି ଅଣ୍ଡରଟେକରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ୭ ଫୁଟ ୧ ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ୨୦୦୭ ମସିହାରେ WWE ବିଶ୍ୱ ହେଭିୱେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ।
WWEରେ ଖଲିଙ୍କ ଯାତ୍ରା: ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପରଷ୍ଟାର ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କର WWE ରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା ଥିଲା । WWEରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି Raw ରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେବା ପରେ WrestleMania ୨୩ ରେ କେନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଶ୍ୱର ହେଭିୱେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନ ଜନ୍ ସେନାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଜୁନ୍ ୨୦୦୭ରେ Raw ରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ରୟାଲ୍ ଜିତି ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଭିୱେଟ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ WWE କ୍ୟାରିଅର୍ ସମୟରେ, ଖଲି ପଞ୍ଜାବୀ ପ୍ଲେବୟ ପରି ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। WWE ସହିତ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୪ରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ।
CWE ପ୍ରତିଷ୍ଠା: WWE ଛାଡିବା ପରେ, ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ଭାରତରେ ପ୍ରୋ-ରେସଲିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସେ ୨୦୧୫ ରେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରେସଲିଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ (CWE) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ଜଳନ୍ଧରରେ ଅବସ୍ଥିତ CWE ଏକାଡେମୀ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ।
ଯେଉଁଥିରେ WWEର ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରେସଲିନ୍ କବିତା ଦେବୀ ଏବଂ ଦିଲଶେର ଶାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, । ଯେଉଁମାନେ ଉଭୟ WWEରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୧ରେ, ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କୁ WWE ହଲ୍ ଅଫ୍ ଫେମରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା: ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ WWEର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୟାଲ୍ ରମ୍ବଲ୍ରେ ଲଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ତାଙ୍କ ଏକାଡେମୀ CWE ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗରେ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛି। ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ CWEକୁ ଫେରିବା ସହ ପାର୍କର ବୋର୍ଡୋଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ, ଯିଏ WWE ଏବଂ AEW ଉଭୟ ପାଇଁ କୁସ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଖଲି ଏବଂ ପାର୍କର ବୋର୍ଡୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ।