କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ପରଲୋକ, କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଶୋକର ଲହରୀ, ଜନ୍ମଦିନକୁ ଥିଲା ୨ ସପ୍ତାହ
ମହାନ କ୍ରିକେଟର ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ୟାରୀ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ। ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିମ୍ୱଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ସାର ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ। ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାର୍ବାଡୋସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି କ୍ରିକେଟର। ୧୯୫୪ରୁ ୧୯୭୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ ସୋବର୍ସ। ୯୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖୋଳି ୮୦୩୨ ରନ୍ କରିବା ସହ ନେଇଥିଲେ ୨୩୫ଟି ଓ୍ୱିକେଟ୍। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ମାରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୬ଟି ଛକା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟର ସାର୍ ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ୯୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିଲା।
ସୋବର୍ସଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସର ଜଣେ ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ୧୯୫୪ ରୁ ୧୯୭୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲେ।
କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ODI ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସାର୍ ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ୮,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୩୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ସାର୍ ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ଜନ୍ମ ୨୮ ଜୁଲାଇ ୧୯୩୬ରେ କାରିବିଆନ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ବାର୍ବାଡୋସରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା ଯେ ସେ ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ: ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ, ବାମହାତୀ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ଏବଂ ବାମହାତୀ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ୍।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାର୍ ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୋକ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି।
୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ:
ସାର୍ ଗ୍ୟାରୀଫିଲ୍ଡ ସୋବର୍ସ ମାତ୍ର ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିପାରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ୯୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୮,୦୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୩୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ (ODI) ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।