(video) ବାଃ, କି ଭାଗ୍ୟ… ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ବାହା ଯୋଡ଼ରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର-କନିଆଁ, ଲୋକ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାହାଘର ଦେଖିବେ, ଅନେକ ବର କନିଆଁଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଏହାସହ ବାହାଘର ସମୟରେ ମଦୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିତିବେ।

ହେଲେ କେବେ ବାହା ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧି ମଦ ଦୋକାନରେ ବର କନିଆଁଙ୍କୁ ଏକାଠି ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇ ଯିବାର ଦେଖିଛନ୍ତି କି। କଥାଟି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ନା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି।  ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ଚକିତ ହୋଇଯିବେ।

ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ @DineshRedBull ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ ସହିତ ଥିବା ମଜାଦାର କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି ” ବ୍ୟାକ୍ତି ଜଣକ ବୋହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସର୍ବଗୁଣା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି”।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ…

ଦିନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ରାତିରେ ଦଳରୁ…

ବିବାହ ପୋଷାକରେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବର-କନିଆଁ:

ଭିଡିଓରେ, ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ, ବିବାହ ପରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ କିଣିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଥିଲା।

ଏହି ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ନିଜ ହସକୁ ରୋକି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି, “ବାଃ, କି ଭାଗ୍ୟ!”, ଆଉ କେତେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, “ସମସ୍ତଙ୍କର ଏପରି ବୁଝାମଣା ପତ୍ନୀ ହେଉ।”

ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ଭିଡିଓ:

ହେଲେ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ଜଣେ କମେଡି କ୍ରିଏଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କମେଣ୍ଟ:

ଏହି ଭିଡିଓଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହାକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଜରମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଜାଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି।

କେତେକ ଏହାକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ବିବାହ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହସର ଏକ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି।

ଏପରି ମଜାଦାର ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ହସିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବ…

ଦିନରେ ନବୀନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତି ରାତିରେ ଦଳରୁ…

ହିଟଓ୍ୱେଭ୍ ଜାରି କଲା IMD, ଏବେଠୁ ପ୍ରବଳ ଖରା…

ଇରାନର ଗର୍ଲ୍ସ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ-ଆମେରିକାର…

1 of 28,557