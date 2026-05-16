ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଚାଲିଲା ICCର ଚାବୁକ, ୬ ମାସ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ କଲା ଫଣ୍ଡିଂ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି
ଏହି ଦେଶକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କଲା ICC।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) କାନାଡା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ICC ଏତେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ହୁଇପ୍ ଫଟାଇଛି ଯେ କାନାଡା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସ ପାଇଁ କୌଣସି ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା।
ESPN କ୍ରିକଇନ୍ଫୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପରି, କାରଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ICC ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ହେଲେ, ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ।
ଏହା କାନାଡା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପରି ଆସିଛି, କାରଣ ୨୦୨୪ ଶେଷ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବୋର୍ଡର ମୋଟ ଆୟର ୬୩ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ICC ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହାର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୫.୭ ନିୟୁତ କାନାଡିଆନ୍ ଡଲାର ଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୩.୬ ନିୟୁତ ଡଲାର ICC ରୁ ପାଣ୍ଠି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
କାନାଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କାନାଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଇସିସିର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ କାନାଡା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛି; ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା।
ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ପକ୍ଷପାତିତାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପରେ କିଛି ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ ମାସରେ, ICCର ଆଣ୍ଟି-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ୟୁନିଟର ଅନ୍ତରୀଣ ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଏଡେଭ କହିଥିଲେ ଯେ, ICCର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ICC ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି।