GST ହ୍ରାସ, ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ SUV ହେଲା ୨ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍
ଶସ୍ତା ହେଲା SUV ଗାଡ଼ି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ SUVର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଆଇକନିକ ସ୍କୋର୍ପିଓର ନାଁ ନ ନେଇ SUV ବିଷୟରେ କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି SUV ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଆସିଛି।
ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଏହା ଲଗାତାର ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଡେଲ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।
ବିପୁଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ: GST ସଂସ୍କାର ୨.୦ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୧.୦୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ୯୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଫର ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରାୟ ୧.୯୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୧୨.୩୮ ଲକ୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି।
ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍: ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କୋର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ ଏହାର ଦମଦାର୍ ଲୁକ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ଏକ ସିଗ୍ନେଚର ଉଚ୍ଚ ବନେଟ୍, ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ବମ୍ପର, ଏକ ନୂତନ ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ LED DRL ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଆଲୟ ଚକ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ପିଚ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଏବଂ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ।
ଏକ ଭଲ ଫିଚର୍ ର୍ SUV: ଇଣ୍ଟରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏବଂ USB ସଂଯୋଗ ଭଳି ଫିଚର୍ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ୯-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି।
ଷ୍ଟିଅରିଂ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ରିମୋଟ୍ କିଲେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡିକ ଏହାର ବିଳାସକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହାର ଉଚ୍ଚ ସିଟିଂ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ୟାବିନ୍ ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରିବାରିକ କାର କରିଥାଏ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା: ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିଓ କ୍ଲାସିକ୍ ଏକ ୨.୨-ଲିଟର mHawk ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା ୧୩୦ bhp ଏବଂ ୩୦୦ Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ।
ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ୬-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଫିଚରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଡୁଆଲ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, EBD ସହିତ ABS, ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର, ସ୍ପିଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।