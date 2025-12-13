ବିଶ୍ୱକୁ ଋଣ ଯୋଗାଉଥିବା IMF କେଉଁଠାରୁ ଆଣେ ଟଙ୍କା? କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ନିୟମ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ମିଳିଥାଏ ଲୋନ; ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ତଥ୍ୟ
IMF Funding: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇଥାଏ।କିନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣେ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯେତେବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ଉପାୟର ବିଶ୍ୱ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି IMF ସଙ୍କଟଗ୍ରସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ଏହା ପାଣ୍ଠି କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
IMFର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ଥିର ପାଣ୍ଠିର ଉତ୍ସ ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କୋଟା ସବସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଆସିଥାଏ। IMFରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକୁ କୋଟା କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ IMF ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ।
କୋଟା କେବଳ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ ଦେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଅଧିକ ଯୋଗଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର IMF ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ନୀତି ଦିଗରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କୋଟା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଡଲାରରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଟାର ଏକ ଅଂଶ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ୟୁରୋ କିମ୍ବା ୟେନ ଭଳି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରିଜର୍ଭ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ଅର୍ଥ ଦେଶର ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
୨୦୦୮ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା COVID-19 ମହାମାରୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଝଟକା ସମୟରେ, କେବଳ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର କୋଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ଦେଶରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଋଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଋଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ IMF ଋଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ଉପକରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ, ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ତେବେ ଧନୀ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି।
ଋଣ ନେବାର ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଋଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଇଥାଏ।