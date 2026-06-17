ଏହି ଚାରିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧୁରା କାମ ହେବ ପୁରା, ଜାଣନ୍ତୁ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶିର ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ
ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି, ରବି ଯୋଗ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶି ପରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ।
Today Horoscope : ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟା ତିଥି, ରବି ଯୋଗ ଏବଂ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥୁନ ରାଶି ପରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ।ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦିନସାରା ଅନେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆୟରେ ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଣନେଣ ମାମଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶି ପାଇଁ ମେ’ ୧୭ ତାରିଖର ରାଶିଫଳ କେମିତି ରହିବ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶା ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦବୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହି ସମୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିବ।
କୌଣସି ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବାର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିପାରେ। ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସମ୍ପତ୍ତି (ପ୍ରପର୍ଟି) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ମାମଲା ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ।
ବୃଷ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି (ଊର୍ଜା) ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉଭୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନିପାରେ, ଯାହା ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗ ଖୁସି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସହିତ ଅତିବାହିତ ହେବ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ବିପଦ (ରିସ୍କ) ନେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
ସରକାରୀ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ସୁବିଧାରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ଭଲ ସଂକେତ ରହିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବାର ଆଶା ବଢ଼ିବ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ।
କର୍କଟ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଟିମ୍ (ଦଳ) ସହିତ ମିଶି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇପାରେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରହିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଉପହାର ଆଣିପାରନ୍ତି।
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଧନ-ଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ରହିଛି। ହଜିଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ଫେରିପାଇବାର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ଯାନବାହନ କିଣିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାକାର ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।
ସିଂହ ରାଶି
ଆଜି ଚାକିରିଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିବ। ମନପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି ହେବ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲା ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇପାରେ, ତେଣୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବା ଭଲ ରହିବ।
କନ୍ୟା ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ନେଇ ଆସିବ। ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପୁରୁଣା କାରବାର (ଲେଣଦେଣ) ସୂଚାରୁରୂପେ ଶେଷ କରିବାର ସମୟ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ।
ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଉତ୍ସାହର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଭରିଯିବ।
ତୁଳା ରାଶି
କରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା ଫସି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣିଥରେ ଆପଣାପଣ ଫେରିଆସିବ।
ବିଛା ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖର ପରିବେଶ ଖୁସି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଆପଣଙ୍କର କଳା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିନେବ। ତେବେ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭରସା କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଜେ ନେବା ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ।
କୌଣସି ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀ କଠିନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ ହଇରାଣ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଅଯଥା କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସହଯୋଗରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିଯିବ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସଫଳତାର ନୂଆ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ପଦବୀ ଉଭୟ ମଜଭୁତ ହେବ, ଏହା ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ରହିଛି। ତେବେ କୌଣସି ମିତ୍ର ଅଜାଣତରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିଚାର ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି।
ମକର ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ସୃଜନଶୀଳତା (ରଚନାତ୍ମକତା) ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନୂଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଲାଗିବ। କୌଣସି ଅଭାବୀ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଜଭୁତ ରହିଛି। ପୁରୁଣା ଭୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ପଥ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲଭାବେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ନିବେଶ (ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ) କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଲ ହେବ।
ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କାରଣ ସାଜିବ।
ମୀନ ରାଶି
ଆଜିର ଦିନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସଫଳତାର ସଂକେତ ଦେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜଭୁତ କରିବ।
ତେବେ ନିଜ କଥା ବା ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ୍ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶୁଣା କଥା ଉପରେ ଭରସା କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରହିବ।