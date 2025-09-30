India W vs Sri Lanka W World Cup: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ, 10 ଓଭରେ 43 ରନ୍ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ

ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ହଠାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୪୩ ରନ୍ କରିପାରିଛି।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଛି।

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଖେଳ ବନ୍ଦ

ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ହଠାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦ ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ୪୩ ରନ୍ କରିପାରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବି-ଟାଉନରେ ବଲିଉଡ୍ କଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା,…

ଭାରତ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ…

ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 31ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା ଦଳ ଆଜି ଗୌହାଟିରେ ହୋଇଥିବା ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ।

ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୌହାଟିର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ସାତଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପାକିସ୍ତାନ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦଳ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଫାଇନାଲ୍ ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ଖେଳାଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

ବି-ଟାଉନରେ ବଲିଉଡ୍ କଳିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା,…

ଭାରତ ଆଗରେ ତିଷ୍ଠିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ, ଏସିଆ…

Late Pregnancy Complications: ପିଲା ଜନ୍ମ…

Pak Cricket Team: ଭାରତ ମାଡ଼ରେ ଚେପା,…

1 of 28,756