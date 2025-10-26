ହଠାତ୍ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କର କ’ଣ ହେଲା, ଲଗାତାର ୯ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଫେଲ୍
କାହିଁକି ଗିଲ୍ ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ ନିରବୀ ଯାଇଛି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶୁଭମନ ଗିଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ନୂଆ ଷ୍ଟାର, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଚେହେରା। ବିଶେଷକରି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ, ସେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ନାମ ପାଲଟିଯାଇଛନ୍ତି।
ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ODI ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଗିଲ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।
ଏହା କେବଳ ODI ସିରିଜ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ୍ ଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ଏକ ଚମତ୍କାର ଥିଲା।
ସେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଗିଲ୍ ଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଡେବ୍ୟୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇନଥିଲା, କିମ୍ବା ସିରିଜରେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ସେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇ ନଥିଲେ।
ଗିଲ୍ ଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ନୀରବି ଗଲା:
ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିଡନୀରେ ODI ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ODI ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହା ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଥିଲା।
ସଂଯୋଗବଶତଃ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୨୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋର ୨୪, ୯ ଏବଂ ୧୦ ଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ୪୩ ରନ୍ ଥିଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ଯୁବ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା।
ଲଗାତାର ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫେଲ୍:
ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ODI ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଧାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆ କପ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେହି T20 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗିଲଙ୍କ ଚୟନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ମନୋନୀତ କରାଯାଇନଥିଲା ବରଂ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଖେଳିଥିଲେ।
ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ସ୍କୋର କରିପାରି ନଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ODI ସିରିଜ୍ ରେ ତିନୋଟି ଇନିଂସ ଯୋଡିବା, ତେବେ ଗିଲ୍ ଲଗାତାର ନଅଟି ଇନିଂସରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏସିଆ କପର ସୁପର ୪ ରାଉଣ୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ୪୭ ରନ୍ ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହି ନଅଟି ଇନିଂସରେ ସେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ୫୦ ରନ୍ ଛୁଇଁ ନାହାଁନ୍ତି।
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଲଗାତାର ରନ ସ୍କୋର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ଲାଲ ବଲ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ନଜର ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଧଳା ବଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ଗିଲ୍ ଏବେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାର ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଞ୍ଚଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ଗିଲ୍ ଏଥିରେ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନୋଟି ଭଲ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ ତେବେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସେ କମ୍ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ।