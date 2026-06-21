ଭାରତର ଏହି ଗାଁରେ ଚାଲେନି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା, ସରକାରୀ ଅନୁମତି ବିନା ଏଠାରେ ମିଳେନି ଏଣ୍ଟ୍ରି

ଭାରତର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କ’ଣ ଭାରତର ଏପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ସୀମାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା କେବଳ କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଦେଶର ଏକ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦହଗ୍ରାମ-ଅଙ୍ଗାରପୋଟା ହେଉଛି ଏହିପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଏନକ୍ଲେଭ୍।

ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ହେଲେ ଏହା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବାଂଲାଦେଶର ଆଇନ, ପତାକା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକୃତ ଅନନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

ଭାରତର କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଶ:

ଦହଗ୍ରାମ-ଅଙ୍ଗାରପୋଟାର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ ପରି ପଡ଼େ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୁଚବିହାର ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ୧୮.୫ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି।

ଚାରିପାଖରେ ଭାରତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ବୈଷୟିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ଅଂଶ। ଏଠାରେ ୨୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ।

ଏହି ଗାଁର ଘରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼େ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅପେକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି।

ଟାକା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କର କ୍ଲିଙ୍କ୍:

ଏହି ଅନନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ରହିଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ରାମ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ; ବରଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ନେଟୱାର୍କ ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ; ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଣ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଟିନ୍ ବିଘା କରିଡର ପାଲଟିଛି ଜୀବନରେଖା:

୧୯୯୨ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଗାଁର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଏବଂ କଷ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଯଦିଓ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଖ୍ୟଭୂମି ମାତ୍ର ୧୭୮ ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ନିଜ ଦେଶରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁଖ୍ୟଭୂମିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଏହି ସଙ୍କଟର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ‘ଟିନ୍ ବିଘା କରିଡର’ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ଜମି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା।

୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିଥାଏ ରାସ୍ତା:

ଟିନ୍ ବିଘା କରିଡର ହେଉଛି ମାତ୍ର ୧୭୮ ମିଟର ଲମ୍ବ ଏବଂ ୮୫ ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥର ଏକ ରାସ୍ତା, ଯାହା ଦହଗ୍ରାମ-ଅଙ୍ଗାରପୋଟାକୁ ବାଂଲାଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରେ।

ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଭାରତ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କରିଡର ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।

ହେଲେ, ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ପରେ, କରିଡରକୁ ଦିନର ୨୪ ଘଣ୍ଟା, ବର୍ଷକୁ ୩୬୫ ଦିନ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା – ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିଛି।

କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ:

ଯଦିଓ ଦହଗ୍ରାମ-ଅଙ୍ଗାରପୋଟା ଭାରତର ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଏହା ଏପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ନୁହେଁ ଯାହାକୁ ଜଣେ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବ।

ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ BSF ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର କଡ଼ା ନଜରରେ ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବା ବେଳେ, ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ।

ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ…

ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା, ମା’ ଓ…

“ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜ,…

ରିଜର୍ଭରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇଲେ କ’ଣ ଖରାପ…

1 of 31,297