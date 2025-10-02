ସଫା ସଫା କହିଦେଲା BCCI, ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରେ ଏବେ ଭାରତ ମହିଳା ଟିମ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହ ମିଳାଇବେନି ହାତ, କରିବେନି ଫଟୋ ସୁଟ୍
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରି ସମାନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବ ମହିଳା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହାତ ନମିଳାଇବା ନୀତିଆପଣାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଟକୀୟତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅକ୍ଟୋବର ୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋର ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୫ ଓ୍ୱାନ ଡେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେଣି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମହିଳା ଦଳ ହାତ ମିଳାଇବେ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।
ମହିଳା ଦଳ ହାତ ମିଳାଇବେନି: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲା, ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ପିସିବିକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା।
ଏବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ୨୦୨୫ ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହାତ ନମିଳାଇବା ନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ, ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ନାମ ଗୋପନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ଟସ୍ ସମୟରେ ହାତ ମିଳାଇବାର କୌଣସି ପରମ୍ପରା ରହିବ ନାହିଁ।
ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଖେଳ ଶେଷରେ ହାତ ମିଳାଇବା ନୀତି ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବ।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ରେକର୍ଡ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ୨୦୨୫ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳକୁ ୫୯ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଏକପାଖିଆ ରହିଛି, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ।