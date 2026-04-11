ଇରାନ ସଂଘର୍ଷରେ ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ; ‘ଭଗବାନ କେବେ ବି ରକ୍ତପାତକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ
ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି ଦରକାର: ଇରାନ-ଆମେରିକା ବିବାଦ ମଝିରେ ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ
ଭାଟିକାନ ସିଟି / ୱାଶିଂଟନ: ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ଛାୟା ତଳେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଲିଓ (Pope Leo XIV) ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୈତିକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ‘ଦ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍’ର ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ପୋପ୍ ଭାବରେ ଲିଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ନୀତି ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଧର୍ମର ଅପବ୍ୟବହାର : ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକାର କିଛି ଶୀର୍ଷ ନେତା ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ‘ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ’ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ପିଟ୍ ହେଗସେଥଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାବେଳେ, ପୋପ୍ ଲିଓ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତ ରକ୍ତରେ ଭିଜିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ।”
ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ : ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠି ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ପୋପ୍ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିର ସରକାରଙ୍କ ବିଦେଶ ନୀତିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପୋପ୍ ଲିଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ‘ଇରାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା’ର ଧମକକୁ “ଅଗ୍ରହଣୀୟ” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଈଶ୍ବରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପୋପ୍ଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ : ପାମ ସଣ୍ଡେ (Palm Sunday) ଅବସରରେ ଭାଟିକାନର ସେଣ୍ଟ ପିଟର୍ସ ସ୍କୋୟାରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପୋପ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, “ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ମାନବିକତାର ପରାଜୟ।” ସେ କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ବରଂ ଇରାନ ଏବଂ ରୁଷିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂପ୍ରଦାୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଭାଟିକାନ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି।
ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶା : ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବାନନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ସୀମାରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ତାହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ଏହି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ, ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏବେ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋପ୍ଙ୍କର ଏହି ନୈତିକ ଚାପ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ।
ନୈତିକତା ବନାମ ଶକ୍ତିର ଲଢ଼େଇ : ‘ଦ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍’ ଏହାର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ପୋପ୍ ଲିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ସୁପରପାୱାର୍ (Global Superpower) ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକର ଗୁଳି ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋପ୍ ଲିଓ ‘ସଂଳାପ’ ବା ଆଲୋଚନାକୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋପ୍ ଲିଓଙ୍କ ସ୍ୱର କେବଳ କ୍ୟାଥୋଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିକାମୀ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶାର କିରଣ। ଯଦି ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରକ୍ତପାତକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।