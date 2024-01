ରାମମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ କଂଗ୍ରେସ ମନା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ; ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି । ଅନୁରାଗ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ଏହା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଏବଂ ସନାତନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

ଯଦି ସେମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହକୁ ନଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ (ଲୋକସଭା) ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ ଘାଟନ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।

VIDEO | “There is nothing new in their (Congress’) stand, they have always opposed Lord Rama and tried to defame Sanatan (Dharma). They have even denied Lord Ram’s existence on several occasions. If they have decided to boycott the Ram Mandir Pran Pratistha ceremony, the people… pic.twitter.com/QJmOkltFYT

