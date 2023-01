ଆସନ୍ତାକାଲି ରିଲିଜ ହେବ ‘ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ’, ଶାହରୁଖଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଠାନ୍‌ ସହିତ ହୋଇପାରେ ଟକ୍କର

ମୁମ୍ବାଇ: ଗତବର୍ଷ ରିଲିଜ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ’ ସିନେମାଘରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସିନେମାଟି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମଟିର ଏତେ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା ଯେ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରୀ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ପୁଣି ଥରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ସିନେମାଘରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାକୁ ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ପୁଣୀ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି।

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) January 18, 2023