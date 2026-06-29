ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ‘ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍’ ! ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶ ଏକ ବିରଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବର୍ଷକରେ ମାତ୍ର ଥରେ ମିଳିଥାଏ।
Strawberry Moon 2026 : ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ, ତେବେ ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆକାଶରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ (Strawberry Moon 2026) ଦେଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତି, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ଅଟେ।
କୁତୂହଳର ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏଥରର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ଦିଗବଳୟର ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବଡ଼, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ହାଲୁକା ସୁନେଲି କିମ୍ବା ତମ୍ବା ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ପାଗ ସଫା ରହେ, ତେବେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ ଅଟେ?
‘ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍’ ନାମ ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ଆଜି ଜହ୍ନ ଗୋଲାପି କିମ୍ବା ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଏହି ନାମର ସମ୍ପର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରର ରଙ୍ଗ ସହିତ ନାହିଁ, ବରଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ପ୍ରାଚୀନ ଜନଜାତିମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ।
ଆମେରିକାର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା NASA ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଫସଲ ଅମଳ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ସମୁଦାୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଧାରରେ ଋତୁ ଏବଂ ଚାଷର ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜୁନ୍ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ‘ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍’ କୁହାଗଲା। ସମୟ ସହିତ ଏହି ନାମଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା।
ଇଉରୋପର କେତେକ ଦେଶରେ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ‘ରୋଜ୍ ମୁନ୍’ ଏବଂ ‘ହନିମୁନ୍’ ଭଳି ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ଜୁନ୍ ମାସଟି ଗୋଲାପ ଫୁଟିବା ଏବଂ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ।
ଏଥର କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ସୁନେଲି ଦେଖାଯିବ?
ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ 2026 କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୨୧ ଜୁନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଜୁନ୍ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆକାଶରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ତଳକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଦିଗବଳୟର ନିକଟତର ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆଲୋକ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଅଧିକ ବିଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଆମ ଆଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଜହ୍ନ ହାଲୁକା ସୁନେଲି, ତମ୍ବା ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଗବଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ଗଛ, କୋଠାବାଡ଼ି କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଆଖିକୁ ଜହ୍ନ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ‘ଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମ’ କୁହାଯାଏ।
ଭାରତରେ କେବେ ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ୨୦୨୬?
ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।
ତାରିଖ: ୨୯ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ (ସୋମବାର)
ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ସମୟ: ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭:୦୦ ରୁ ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ
ଦିଗ: ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ (South-East) ଆକାଶ
ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସମୟ: ଜହ୍ନ ଉଦୟ ହେବାର ପ୍ରଥମ ୧ ରୁ ୨ ଘଣ୍ଟା
ଯଦିଓ ମହାଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମୟ ୩୦ ଜୁନ୍ ସକାଳେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ସେତେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ବଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ:
ଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ବରଗଛର ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ଓ ସୁଖ-ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରନ୍ତି।
ଏଭଳି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତି, ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏଥର ବଟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ର ସଂଯୋଗ ଏହି ଦିନର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେଉଛି।
ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଆବଶ୍ୟକ କି?
ଜମାରୁ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଖାଲି ଆଖିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବେ।
ଉତ୍ତମ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆକାଶ ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଅଧିକ କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜହ୍ନ ଉଦୟ ହେବା ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ, ମନ୍ଦିର, କୋଠା କିମ୍ବା ପାହାଡ଼କୁ ଫ୍ରେମରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫଟୋଟି ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ସିନେମାଟିକ୍ ମନେହେବ।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ?
ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ମୁନ୍ ୨୦୨୬ କେବଳ ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ପାଗ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଦିଏ, ତେବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ଆକାଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ଯେ ବର୍ଷ ୨୦୨୬ର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିବ।