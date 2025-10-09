ଏହି ଦେଶରେ ଚାଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
ଅନେକ ଦେଶରେ ଏବେବି ପ୍ରଚଳିତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ । ଡଲାର ତୁଳନାରେ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ମୁଦ୍ରା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ନିଜର ସାଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଏବଂ ଏସିଆର କିଛି ଦେଶରେ ଏବେବି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୋଟ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍।
ତେଣୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ବରଂ ପକେଟ୍ ମନି ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଦେଶ ବିଷୟରେ…
ଆର୍ମେନିଆ: ଆର୍ମେନିଆ ଏକ ଛୋଟ ଦେଶ, ତଥାପି ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଆର୍ମେନିଆରେ ୧୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳିତ । ଆର୍ମେନିଆନ୍ ଡ୍ରାମ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଆର୍ମେନିଆନ୍ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖାଯାଏ ।
ଇରାନ: ଇରାନରେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦,୦୦୦ ରିଆଲ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ନୋଟ୍ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ୫୦,୦୦୦ ରିଆଲ ନୋଟ୍ ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୋଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦,୦୦୦ ରିଆଲ ନୋଟ୍ ଇରାନୀ କାରବାରରେ ସାଧାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ରିଆଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ । ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ମୁଦ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍। ତେଣୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନୋଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ନୋଟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ରହିଛି।
ଭିଏତନାମ: ୧୦୦,୦୦୦ ଡୋଙ୍ଗ୍ ନୋଟ୍ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ଭିଏତନାମରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ । ଏହି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନୋଟ୍ ପଲିମରରେ ତିଆରି । ଯାହା ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଏନି । ନୋଟର ସମ୍ମୁଖ ଭିଏତନାମ ନେତାଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ବେଳେ ପଛ ଭାଗରେ ଜ୍ଞାନର ମନ୍ଦିର ରହିଛି।