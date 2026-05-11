ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମଉଳିଗଲା ଶାନ୍ତିର ଶେଷ ଆଶା ! ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଆମେରିକା

By Priyanka Das

Middle East Tensions: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଶାନ୍ତିର ଆଶାକୁ ସେତିକିବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନର ନୂତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ସୋମବାର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦରରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ବିଗତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ସପ୍ତାହ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଟାଣିପାରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ୱାଶିଂଟନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବା ପରେ ତେହେରାନ ରବିବାର ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ନିଜର ଯୋଜନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଲେବାନନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ସଂଗଠନ ହିଜବୁଲ୍ଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି।

ଶାନ୍ତିର ଶେଷ ଆଶାକୁ ଝଟକା!

ଇରାନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ ହର୍ମୁଜରେ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି, ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧର ଅନ୍ତ, ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା ହଟାଇବା ଏବଂ ଇରାନୀ ତୈଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ରୋକକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ, ତେହେରାନର ପ୍ରସ୍ତାବର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ” ବୋଲି କହି ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ବିସ୍ତୃତ କାରଣ ନଦର୍ଶାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଞ୍ଜୁର ନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମ ପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା କଥା କହି ସାରିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଇରାନର କହିବା କଥା ଯେ ତା’ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧ – ଯେଉଁଥିରେ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିବା ସାମିଲ ଅଛି।

ଗଭୀର ହୋଇପାରେ ସଙ୍କଟ!

ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ତୈଳ ବଜାରରେ ହଲଚଲ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋମବାର ତୈଳ ଦରରେ ପ୍ରାୟ ୪ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦଧି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ତୈଳ ଯୋଗାଣର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ଅବରୋଧ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ଏବଂ ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବା ଫଳରେ କେବଳ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

