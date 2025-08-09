ହାରିବା ବାଜି ପଲଟିଗଲା, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଟିରୁ ଜିତ୍ କୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲା ପାକିସ୍ତାନ
୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ODIରେ ଧମାଲ କଲା ପାକିସ୍ତାନ।
ପାକିସ୍ତାନ: ପାକିସ୍ତାନର ODIରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ODI ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଆୟୋଜକ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍, ଏଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ ଏବଂ ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଆଧାରରେ ୨୮୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହାସନ ନଓ୍ୱାଜ୍ ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ହୁସେନ ତଲାଟଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ଇନିଂସ ଦଳକୁ ୫ ଓ୍ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନର-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ : ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ୪ ରନ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା।
ଓପନର ବ୍ରାଣ୍ଡନ୍ କିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓପନର ଏଭିନ୍ ଲୁଇସ୍ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିବା ଜାରି ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସୈମ ଆୟୁବ ୬୦ ରନ୍ରେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ୫୫ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ, ରୋଷ୍ଟନ୍ ଚେଜ୍ ଆସି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ସ୍କୋର୍କୁ ୨୮୦ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ବାବର ଏବଂ ରିଜୱାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୨୮୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର ୫ ରନରେ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ପାଇଥିଲା।
ବାବର ଆଜାମ ଆସି ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ୱିକେଟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ୨୯ ରନ କରି ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶଫିକ୍ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ସେ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆରେ ସେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଗୁଡାକେଶ ମୋତି ୪୭ ରନରେ ବାବର ଆଜାମଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ରିଜୱାନ ଅଧିନାୟକ ଇନିଂସ ଖେଳି ୫୩ ରନ କରିଥିଲେ।
ଡେବ୍ୟୁରେ ନୱାଜଙ୍କ ଧମାକା: ପାକିସ୍ତାନ ୧୮୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ଅଧିନାୟକ ରିଜୱାନଙ୍କ ରୂପରେ ତା’ର ୫ମ ୱିକେଟ ହରାଇଲା। ଏହା ପରେ ହାସନ ନୱାଜ ଏବଂ ହୁସେନ ତଲାତ କେବଳ ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିନଥିଲେ ବରଂ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ।
ଦୁହେଁ ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ପାଖରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ନୱାଜ ୫୪ ବଲ୍ ରେ ୬୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ତଲାତ ୩୭ ବଲ୍ ରେ ୪୧ ରନ୍ କରି ପାକିସ୍ତାନର ପକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଖିଥିଲେ। ନୱାଜ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୧୪ତମ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ।