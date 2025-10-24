Lucky Zodiac 2026:ଯାହା ଛୁଇଁବେ ସୁନା ପାଲଟିବ, ଯାହା ଭାବିବେ ହେବ ବାସ୍ତବ; ଏହି ୩ରାଶିଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ୨୦୨୬ରୁ ଆରମ୍ଭ !

Lucky Zodiac 2026:୨୦୨୬ କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୂତନ ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଚାକିରି ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ରାଶି ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଜାଣନ୍ତୁ।

ମେଷ ରାଶି: ୨୦୨୬ ମସିହାରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଚମକଦାର ହେବ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।

ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ଷସାରା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଚାଲିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ବର୍ଷ ମେଷ ରାଶିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିପାରିବେ।

ମିଥୁନ ରାଶି: ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ସୁଖ, ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପାଇବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ।

କନ୍ୟା ରାଶି: ବର୍ଷସାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚମକିପାରିବେ।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।)

 

