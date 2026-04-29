ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ବି ଚାଲିଲା ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ର ଯାଦୁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ଭାଙ୍ଗିବ ‘ସ୍ତ୍ରୀ’ର ରେକର୍ଡ
ମୁଞ୍ଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା 'ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା'।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିନୀତ ହରର କମେଡି ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ କୋଟି କୋଟି ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ, ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାଦୁ ଜାରି ରଖିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଏହାର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ରିଲିଜର ୧୨ତମ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ କେତେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ୧୨ତମ ଦିନରେ କେତେ ରୋଜଗାର କଲା:
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶେଷରେ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ସଫଳ ହୋଇଛି। ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ହରର୍-କମେଡି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଆୟ କରୁଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ହରର୍-କମେଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛି, ଏହାସହ ଟିକେଟ୍ ରିହାତି ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଡ଼ିଥିଲା।
ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨ତମ ଦିନରେ ୪.୩୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କରିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ୧୧ତମ ଦିନରେ ଫିଲ୍ମଟି ୩.୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୧୦ମ ଦିନରେ ୧୨.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ୯ମ ଦିନରେ ୧୦.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ୮ମ ଦିନରେ ୫.୭୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି।
ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର କଲେକ୍ସନ:
ଏହା ସହିତ, ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ର ମୋଟ ସଂଗ୍ରହ ଏବେ ୧୨୧.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ‘ସ୍ତ୍ରୀ’କୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ଦୂରରେ ଅଛି।
ମୁଞ୍ଜ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’:
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ ୱାମିକା ଗବ୍ବି ଅଭିନୀତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରାଜକୁମାର ରାଓ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁରଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ସ୍ତ୍ରୀ” (୧୨୯.୬୭ କୋଟି) ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଆୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଠାରୁ ମାତ୍ର କିଛି ପାଦ ଦୂରରେ ଅଛି।
ଏହା ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହା ବଲିଉଡର ଅଷ୍ଟମ ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ହରର-କମେଡି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ “ମୁଞ୍ଜ୍ୟ” (୧୦୮ କୋଟି) ର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରହକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି।
‘ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା’ ବିଷୟରେ:
ପ୍ରିୟଦର୍ଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୱାମିକା ଗବ୍ବି, ପରେଶ ରାୱଲ, ରାଜପାଲ ଯାଦବ, ଜିଶୁ ସେନଗୁପ୍ତ, ମିଥିଲା ପାଲକର, ରାଜେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅସରାନି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।
ଅନେକ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଏହି କମେଡି ଫିଲ୍ମଟି ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ସିନେମା ହଲରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୧୬ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦେୟଯୁକ୍ତ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଶୋ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।