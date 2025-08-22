ଚାକରାଣୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାମ, ନିଜ ପରିସ୍ରାରେ ଧୋଉଥିଲା ମାଲିକର ବାସନ

ରୋଷେଇ ଘର କ୍ୟାମେରା ଖୋଲିଦେଲା ସତ।

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଘରର ଚାକରାଣୀର ଘୃଣ୍ୟ କାମ। ଯେଉଁ ଘରର ମାଲିକଙ୍କ ଦୟାରୁ ତାର ଘର ଚଳୁଥିଲା ସେହି ମାଲିକଙ୍କୁ ପରିସ୍ରାରେ ଧୁଆ ବାସନରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଘରର ଚାକରାଣୀର ଘୃଣ୍ୟ କାମ। ମାଲିକ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ବେଳେ ନିଜେ ପରିସ୍ରା କରି ସେହି ପରିସ୍ରାରେ ଘରର ବାସନ ଧୋଉଥିଲା। ହେଲେ ରୋଷେଇ ଘରର ସିସିଟିଭି ଚାକରାଣୀର ମୁଖା ଖୋଲିଦେଲା।

ପରିସ୍ରାରେ ବାସନ ଧୁଆ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିଜନୌର ଜିଲ୍ଲାର ନାଗିନା ସହରରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି।

ମହିଳା ଜଣକ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ପାତ୍ରରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଧୋଇ ହୋଇଥିବା ବାସନକୁସନ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ୟାମେରା: ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ ସତ୍ୟମ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାକରାଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଥିଲେ।

ବୁଧବାର ସେମାନେ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇଦେଲା। କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଚାକରାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛି। ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ରାକୁ ସବୁ ବାସନ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚୁଛି।

ଏହା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମହିଳା ଜଣକ କାମକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି: ପୋଲିସ ଏହି ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା କେବଳ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ କହିନଥିଲେ।

ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତଥାପି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

କ’ଣ କହିଲେ ପରିବାର ଲୋକ: ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଦୁଇ-ତିନି ଦିନର କଥା। ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ବାସନକୁସନରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବା ପରେ ଏକ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା।

ତଥାପି ଏହା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ଏପରି ଅନେକ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।

