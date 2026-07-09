ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇବ ୧୪୨ ବର୍ଷର ଇତିହାସ, କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଲେଖିବ ନୂଆ ଇତିହାସ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି।
ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୮୮୪ ମସିହାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ମହିଳା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ୧୯୩୪ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ୧୪୨ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଲର୍ଡସରେ କୌଣସି ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇନାହିଁ।
ଇତିହାସ ରଚିବେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ:
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ ୧୦ରୁ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯିବ। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ୧୪୨ ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବ ଯେ ଲର୍ଡସ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ।
ହେଲେ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୧୯୭୬ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା; ସେହି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅମୋଲ ମୁଜୁମଦାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେନି ଯେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଡସରେ ଖେଳାଯିବ। ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେବ।
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ହେବ କାରଣ, ପ୍ରାୟ ୨୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲର୍ଡସ୍ ପାଭିଲିୟନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୯୮ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲର୍ଡସ୍ରେ ମହିଳା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତୀୟ ଟିମର ଦବଦବା:
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମହିଳା ଦଳ ୧୫ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ୧୫ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ତିନିଥର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି।
ଉଭୟର ୧୧ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି | ୧୯୯୫ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନାହିଁ।