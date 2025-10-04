ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ, H-1B ଭିସାର ଫି ବୃଦ୍ଧି, କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ମାମଲା, ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ
କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା H-1B ଭିସାର ଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମ୍ପ୍ରତି H-1B ଭିସାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ନୂତନ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ ୮୮ ଲକ୍ଷ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାର ଯୋଜନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକାରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବୃତ୍ତିଗତ, ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ମେଣ୍ଟ H-1B ଭିସା ଉପରେ ଫେଡେରାଲ୍ କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରି କହିଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅରାଜକତାରେ ପକାଇଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଘୋଷଣାପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ।
ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ H-1B ଭିସା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେରିକୀୟ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶସ୍ତା, କମ୍ କୁଶଳୀ ବିଦେଶୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ୩୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିଯୁକ୍ତିଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି: ସାନ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋର ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏହି ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, H-1B କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥ।
ଏହା ଆମେରିକାରେ ନବସୃଜନ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଡେମୋକ୍ରାସି ଫରୱାର୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭିସା ରିହାତି ବିନା, ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ହରାଇବେ, ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇବେ, ଶ୍ରେଣୀଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ହରାଇବେ ଏବଂ ଦେଶର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଭାବକମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ।
ସେମାନେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆଦେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ନୂତନ ଫିକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରବାସୀ ବିରୋଧୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ।