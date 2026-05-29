୨୦୨୭ରୁ ବଦଳିବ NEET-UG ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଢଙ୍ଗ , ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ହେବ ଡାକ୍ତର ହେବାର ପରୀକ୍ଷା
NTA ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ୨୦୨୭ ମସିହାରୁ NEET-UG ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ (CBT) ମୋଡରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ହେବ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍।
NEET 2027 : ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ମେଡିକାଲ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା NEET-UGକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି PTI ଅନୁଯାୟୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୭ ମସିହାରୁ NEET-UG ପରୀକ୍ଷାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ (CBT) ମୋଡରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ମଜଭୂତ କରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉଥିବା ଅନିୟମିତତାକୁ ରୋକିବା, ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।