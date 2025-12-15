ମନରେଗା ଜାଗାରେ ମୋଦି ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ସ୍କିମ, ଏବେ ମିଳିବ ୧୨୫ ଦିନ କାମ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ MNREGA ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ବିକାଶିତ ଭାରତ- ଜୀ ରାମ ଜୀ ଯୋଜନା (VB-G RAM G) ଆଣିଛନ୍ତି।ସରକାର ଆଜି ସଂସଦରେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ।
ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୨୫ ଦିନର ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତିର ଏକ ବୈଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଇବେ। ହେଲେ, ବିଲ୍ ଆଗତ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ମନରେଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ। ଏହି ଆଇନ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ UPA ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସଂସଦରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
ମୂଳତଃ ଏହାକୁ ନରେଗା ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ୨୦୦୯ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହାକୁ MGNREGA ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।
୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୦୮ ସୁଦ୍ଧା, ଏହାକୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୧୦୦ ଦିନର ନିଶ୍ଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ୨୦୪୭ ସହିତ ଜଡିତ ଯୋଜନା:
ବିଲ୍ର ଏକ କପି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜିବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) ପାଇଁ ବୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ୨୦୨୫ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ୨୦୦୫ର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନକୁ ବାତିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି “ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ର ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ଢାଞ୍ଚା” ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟ ଅଣକୁଶଳୀ ହସ୍ତକୃତ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହେବେ।
ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୧୨୫ ଦିନର ନିଯୁକ୍ତିର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ଲୋକସଭାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ତାଲିକାରେ ଏହି ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଗତ କରାଯିବ।
ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ବିଲ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ MGNREGA ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମଜୁରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ହେଲେ, ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପର ବ୍ୟାପକ କଭରେଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସଂତୃପ୍ତି-ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ-ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଯାଇଛି।”
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ MGNREGA ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ନୂତନ ବିଲ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ସଶକ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତ ପାଇଁ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିକାଶ, ଅଭିସରଣ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଏହାସହ ସାର୍ବଜନୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିକାଶ, ଅଭିସରଣ ଏବଂ ସଂତୃପ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଷ୍ଟାକ୍ ଗଠନ କରେ।