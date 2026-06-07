ଏହିଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ
ଜାଣନ୍ତୁ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ୧୩ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ପୂର୍ବ (୨୨ତମ) କିସ୍ତି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରଠାରୁ, ସମସ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବେ ଜମା ହେବ…
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ପ୍ରତି ଚାରି ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ କିପରି ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଦ୍ୟତମ ଅପଡେଟ୍ ଏଠାରେ ଅଛି।
୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍-ଜୁଲାଇରେ ଆସିପାରେ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯାହାକି ତିନୋଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।
୨୨ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜାରି ହୋଇସାରିଛି; ତେଣୁ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଚାରି ମାସର ଚକ୍ର ଉପରେ ଆଧାର କରି, ୨୩ତମ କିସ୍ତି ୨୦୨୬ ଜୁନ୍ ରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହେଲେ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ, କିସ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେବାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ଚାଷୀମାନେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ସହିତ ଏହି ଆନନ୍ଦଦାୟକ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ।
ଏହି ତିନୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ସରକାର ବଟନ୍ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର e-KYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ବିନା, କିସ୍ତି ଅଟକି ରହିବ। ଆପଣ ଏକ OTP ବ୍ୟବହାର କରି PM କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ NPCI ସହିତ ସିଡ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହା ସହିତ, ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ‘କୃଷକ ପରିଚୟପତ୍ର’କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ୧୪ଟି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟପତ୍ର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ
ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ‘Know Your Status’ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ କିସ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।