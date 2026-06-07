ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଦ ଥାପିବ ମୌସୁମୀ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରହିଛି ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

By Priyanka Das

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଖବର। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ୮ ରୁ ୧୨ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ନଜର: ବର୍ତ୍ତମାନ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ମୌସୁମୀର ଗତିବିଧି କିପରି ରହୁଛି, ତାହା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଓ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ।

ଜୁନ୍ ୧୫ ପରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମୌସୁମୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବ। ତେବେ ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

LPG ଦର ବଢ଼ିବା ସହ କ’ଣ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ…

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ…

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ: ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି କମିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହ ବା ହିଟୱେଭ୍ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଳବୈଶାଖୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହୋଇ ତାପମାତ୍ରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହା କେବଳ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।

 

You might also like More from author
More Stories

LPG ଦର ବଢ଼ିବା ସହ କ’ଣ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ…

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନାରେ ନିଃଶୁଳ୍କ…

ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର: ୩୦…

ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର,…

1 of 27,035