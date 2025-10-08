ଦୁନିଆର ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦିଏ ଚାନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କରଭା ଚୌଥ ସେଠାରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ?
ଦୁନିଆର ଏହି ଦେଶରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଦିଏ ଚାନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ କରଭା ଚୌଥ ସେଠାରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ, କରଭା ଚୌଥ ପର୍ବ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଦିନ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପି ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ, ଚନ୍ଦ୍ର ବିଳମ୍ବରେ ଉଦିତ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଦିତ ହୁଏ? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ସେଠାରେ କରଭା ଚୌଥ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମହିଳାମାନେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପୂଜା କରିପାରିବେ?
ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଉଦିତ ହୁଏ
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମେ ଉଦିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ କିରିବାତି ଦ୍ୱୀପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଉଦୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହୁଏ, ଯାହା ଫଳରେ କିରିବାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ।
କିରିବାତିରେ କରଭା ଚୌଥ୍ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଏ?
କିରିବାତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଉଦୟ ହୁଏ। ତେଣୁ, ଏହା UTC+14 ସମୟ ଜୋନରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ସମୟ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିରିବାତିରେ ସମୟ ଭାରତଠାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଭାରତରେ ରାତି 9ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୁଏ, ତେବେ କିରିବାତିରେ ପରଦିନ ସକାଳ 5:30 ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କିରିବାତିର ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କରଭା ଚୌଥ୍ ଉପବାସ 8 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ।
ସେମାନେ କେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ କିରିବାତି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯଦି କିରିବାତିରେ କରଭା ଚୌଥ୍ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 12:30 ରେ (ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ) ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଧରିନିଏ ଯେ ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ନୁହେଁ। କିରିବାତିର ସମୟ ଆଗରେ ଚାଲେ । ତେଣୁ ସେଠାକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସମୟ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ମନେହୁଏ।