ମୃତ୍ୟୁର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ! ଭୁଲ୍ରେ ବି ଛୁଅନ୍ତୁନି, ଛଟପଟ ହୋଇ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ!
ଭୁଲ୍ରେ ବି ଚାଖନ୍ତୁନି ଏହି ନିଶା...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିଶାର ଅନ୍ଧାର ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ମାରାତ୍ମକ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହା ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କବରସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ, ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଏବଂ ଅବୈଧ ନିଶା ନେଟୱାର୍କରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସମାନାର୍ଥକ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାତ୍ମକ ଔଷଧକୁ “ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍” କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଏହାର କିଛି ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଦାନା ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ଶରୀରକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରେ।
ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଓପିଓଏଡ୍ ଔଷଧ, ଯାହା ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ମୂଳତଃ ଏହା ଗମ୍ଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଟର୍ମିନାଲ କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଏବଂ ଜଟିଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ। ତଥାପି, ଆଜି ଏହି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧକୁ ଏକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ମର୍ଫିନ୍ ଅପେକ୍ଷା ପଚାଶ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ: ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ମର୍ଫିନ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୫୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବେଆଇନ ହେରୋଇନ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ବିଷାକ୍ତ। ଏହି ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତି ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଥାଏ।
ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ଔଷଧର ଏକ ଛୋଟ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଅବୈଧ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏହି ଔଷଧ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଘାତକ ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ।
ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ: ଆଜିକାଲି, ନିଶା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଲାଭ ଲୋଭୀ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ଶସ୍ତା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଫେଣ୍ଟାନିଲ୍ ପାଉଡରକୁ ଅନ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମାତ୍ରା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ କରିଥାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, କେବଳ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାତ୍ରା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ।
ଶରୀର ସ୍ତବ୍ଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଫେଣ୍ଟାନିଲର ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଥରେ ସେବନ କରିବା ପରେ, ଏହା ସମଗ୍ର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କରିଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଫୁସଫୁସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
କିଛି ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଭୀର ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯାହାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ। ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଗୁରୁତର ନିଶା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତ ହେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
ଆମେରିକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି: ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଔଷଧ ଆମେରିକା ସମେତ ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଘାତକ ବିପଦ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏହି ଘାତକ ଔଷଧଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଔଷଧର ଅବୈଧ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାଲାଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପୋଲିସ ଏବଂ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।