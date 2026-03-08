୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଟିକେଟ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ହୋସ୍

ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେଟ୍ ରେଟ୍ ହୋସ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (IND vs NZ) ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଆସେ, ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

କିନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ଉତ୍ସାହ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ ଭାରୀ କରିପାରେ? ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭାଜିତ କରିଦେଉଛି। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏକ VIP ଟିକେଟ୍ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କ’ଣ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି:

୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଅନଲାଇନରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ହଜାର ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସୁଟ୍ ଉପରେ ରହିଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ, ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଟେ:

ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍: ଷ୍ଟାଣ୍ଡ B/C/F/G (ଲୋୟର) ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩୭,୪୦୦ ଟଙ୍କା।

ପ୍ରିମିୟମ୍ ବର୍ଗ: ସାଉଥ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ୭୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା।

ଆତିଥ୍ୟ ମସଲା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଇଁ ୨.୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାଯାଉଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ମୂଲ୍ୟ: ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ‘ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ୍ ସୁଟ୍ସ L5’ର ନାମ ଅଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୨,୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା (୧୨.୧୦ ଲକ୍ଷ) ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଙ୍ଗାମା: 

ଏହି ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜରମାନେ ସାଇଟକୁ ମିମ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ମଜା କରି କହିଥିଲେ, “୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସହର ବାହାରେ ଏକ ଛୋଟ ଜମି କିମ୍ବା ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ SUV କିଣିପାରିବେ।”

କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଟିଭିରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ଭଲ। ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର FD ଉପରେ କେତେ ସୁଧ?

ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍:

ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ୮ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି।

