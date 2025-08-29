(video) ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାହାଡ଼, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିକାଲି ମେଘ ଫାଟିବା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ମାଟି ଧସିବା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି।
କେଉଁଠି ମେଘ ଫାଟି ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ କେତେ ମାରାତ୍ମକ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜୋରସୋର ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥରି ଉଠିଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଡ଼ରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିବେ।
ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପାହାଡ଼: ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଏମିତି। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେହି ସିଡ଼ି ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି।
ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପାହାଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖସି ପଡୁଛି। ପାହାଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେହି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଲୋକସବୁ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି।
ଯ।ହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ୟୁଜରମାନେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତ ନୁହେଁ। AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ। ଯାହା ସତ ଘଟଣା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
पहाड़ों में बादल फटना हो या बरसात में बाढ़ का आना हो, ऐसे में सावधानी की जरूरत होती है, परन्तु सूखे पहाड़ भी गिर जाते हैं जिसमें भारी नुकसान हो जाता है प्रकृति का एक भयानक रूप ये भी होता है, आपको हर स्थिति में सावधान रहना चाहिए। pic.twitter.com/LeWCRMPzTN
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ: ମାତ୍ର ୧୦ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏବଂ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଭିଡିଓଟି ସତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯେପରି ଭାବରେ ହେରଫେର କରାଯାଉଛି ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ୱାଭାବିକ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘ମେଘ ଫାଟିବା, ବନ୍ୟା କିମ୍ବା ମାଟି ଧସିବା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କେତେବେଳେ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।