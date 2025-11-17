ରହସ୍ୟମୟ ଏହି ‘ଭାଗ୍ୟ ପଥର’, ଯାହା ବିନା ହୋଇପାରିବେନି କେହି ବି ବ୍ରିଟେନର ରାଜା, ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ବେଳେ ନିହାତି ଜରୁରୀ

By Jyotirmayee Das

Stone of Scone: ବ୍ରିଟେନରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନୂତନ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାବି ରାଜା ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଚୌକିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପଥର। ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଡେଷ୍ଟିନି କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କୋନ୍ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ସ୍କଟିସ୍ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

“ଭାଗ୍ୟ ପଥର” କ’ଣ: ଭାଗ୍ୟ ପଥର, ଷ୍ଟୋନ ଅଫ୍ ସ୍କୋନ କିମ୍ବା ଲିଆ ଫେଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ଆୟତାକାର ପଥର ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସହିତ ଜଡିତ। ଜଣାଶୁଣା ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ, ୧୪ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ଏହି ପଥର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି । ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହାର ସଠିକ୍ ବୟସ ଏବେ ବି ଅଜଣା।

ଭାଗ୍ୟ ପଥରର ଇତିହାସ: “ଭାଗ୍ୟ ପଥର” ର ଉତ୍ପତ୍ତି ରହସ୍ୟରେ ଘେରା । ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପଥରଟି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିପଥରରେ ତିଆରି ଏବଂ ସ୍କୋନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାଇପାରେ।

ଭାଗ୍ୟ ପଥରକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାସ: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ, ଭାଗ୍ୟ ପଥର କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋନ ଅଫ୍ ସ୍କୋନ ପଥର ୩ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନରୁ ଆସିଥିଲା। ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ସେହି ପଥର ଯାହା ଉପରେ ୟାକୁବ (ବାଇବଲର ଯାକୁବ) ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସିଡ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ରାଜାଙ୍କ ପଥର: ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏହା ରାଜାଙ୍କ ପଥର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ଏହି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ସମୟରେ ଏହି ପଥର ଶବ୍ଦ କରିବ। ୯ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ଏହାକୁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍କୋନ୍ ଆବେରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କଟିସ୍ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପଥର ସ୍କଟିସ୍ ଜାତୀୟତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା: ୧୨୯୬ ମସିହାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଏଡୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲୁଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଣ୍ଡନର ୱେଷ୍ଟମିନିଷ୍ଟର ଆବେକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ, ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେୟାରରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେଣ୍ଟ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ଚେୟାର କୁହାଯାଏ।

ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ବ୍ୟବହୃତ: ସ୍କୋନ୍ ପଥର, କିମ୍ବା ଲିଆ ଫେଲ୍ ୧୨୯୬ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ୫୦୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନର ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି । ଏହା ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ରାଜା ଚାର୍ଲ୍ସ ତୃତୀୟଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।

 

