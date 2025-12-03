ଆଫ୍ରିକାର ରହସ୍ୟମୟ ଭୂତ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାକୁ କରେ ତଡିପାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲାପରି ସତ!

ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥିଲା?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ ଏବଂ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ଏହା ମାନବ ବିବର୍ତ୍ତନର ଉତ୍ପତ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ବହନ କରେ, କାରଣ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ଆଫ୍ରିକାରେ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ପ୍ରଜାତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।

ଆଫ୍ରିକାରେ ୫୪ଟି ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ୪୯ଟି ସ୍ଥଳଭାଗ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ୫ଟି ଦ୍ୱୀପ-ଆଧାରିତ। ଏହି ଲେଖାରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିପାରେ।

ଜାଙ୍ଗବେଟୋ, ଆଫ୍ରିକାର ରହସ୍ୟମୟ ନୃତ୍ୟ:

ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଜାଙ୍ଗବେଟୋର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ “ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳୀ” କିମ୍ବା “ରାତ୍ରି ଲୋକ”।

ସେମାନଙ୍କୁ Voodoo ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ Voodoo ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଥାଉ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଦୌ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ।

ପ୍ରକୃତରେ, Voodoo ଏକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଘାନା, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ବେନିନରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।

ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି:

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ଘାନା, ଟୋଗୋ ଏବଂ ବେନିନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଏ। ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସୁରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା।

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ନିଜର ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୂର କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି, ପୁରା ଦେଶରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ।

ସମୟ ସହିତ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ କେବଳ ଏହି ତମ୍ବୁ ଭଳି ଗଠନ ଭିତରେ କ’ଣ ଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି ଏହା ଖାଲି ଥାଏ, ତେବେ ନୃତ୍ୟ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ?

ଯେଉଁମାନେ ଭୁଡୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ରାତି ଜଗୁଆଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗୁଆଳୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭ୍ୟାସକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ।

ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ପୋଷାକର ନାମ “ଜାନ” ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ରାତି, ଏବଂ “ଗ୍ବେଟୋ”, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଶିକାରୀ। ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ହେଉଛି ରାତ୍ରି ଶିକାରୀଙ୍କ ଘର, ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଏକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଘର ପରି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୋଷାକ ତାଳପତ୍ର, ଘାସ ଏବଂ ରାଫିଆ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀରୁ ତିଆରି।

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ, ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଆତ୍ମାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ, ଆତ୍ମାମାନେ ବାଉଁଶ ଏବଂ କଦଳୀ ସୂତାରୁ ତିଆରି ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧିତ ଆତ୍ମାକୁ ସୂଚାଇପାରେ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ​​ଏହି ଆଫ୍ରିକୀୟ ରହସ୍ୟମୟ ନୃତ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ତେବେ ଏହା ବିନାଶର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଭୁଡୁ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଏହା ରାତିର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

୪ ପ୍ରକାରର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ:

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋମାନଙ୍କୁ ଚାରି ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଜାହୋଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆତାହୋ, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଓହୋ ୟିନ୍-ୟିନ୍ ଆତାହୋ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଓହୋସି।

ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟର ନେତା ହେଉଛି ଜାହୋଲୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରତି ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଥିବା ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାହୋଲୁର ଆତ୍ମା ​​ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ବାସ କରେ।

ଆତାହୋର ଆତ୍ମା ​​ହେଉଛି ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ମହୋତ୍ସବରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆତାହୋର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମନୋରମ। ଆତାହୋ ସେମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଯାଦୁ କୌଶଳ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଆତାହୋର ସବୁଠାରୁ ଯାଦୁକରୀ କୌଶଳ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦିଓ ଆତାହୋର ଆତ୍ମା ​​ଧାରଣ କରିଥିବା ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ପୋଷାକ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଏହା ଏକ ଦୂତ ପରି ପାଉଁଶ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଚେ ଏବଂ ଯଦି ପାଉଁଶ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ପୋଷାକ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ତୁରନ୍ତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜାଙ୍ଗବେଟୋରେ ପରିଣତ ହୁଏ।

ଓହୋ ୟିନ୍-ୟିନ୍ ଆଟାହୋ ପୋଷାକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଟିକେ କମ୍ ଜଟିଳ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆତ୍ମା ​​ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ଏହା କିଛି ଅତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନୃତ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ସେମାନେ ଅଧିକ ଚପଳ ଏବଂ ଆକ୍ରୋବେଟିକ୍।

ଓହୋ ୟିନ୍-ୟିନ୍ ଆଟାହୋ ଏହାର ଦ୍ରୁତତା, ଚପଳତା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଆତ୍ମା ​​କେବଳ ଶକ୍ତି, ଚପଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜକୁ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ଓହୋସି ଆତ୍ମାକୁ “ଗୋଟ୍” ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ କାରଣ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ। ଏହି ଆତ୍ମା ​​ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧାରଣ କରେ, ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଏବଂ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦ୍ଖୋର ଆଚରଣ ରଖେ।

ଓହୋସି ଆତ୍ମା ​​ଶକ୍ତି, ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରତୀକ। ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜାଙ୍ଗବେଟୋ ନୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଓହୋସି ପୋଷାକ ପୋକ ବେଣୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ।

