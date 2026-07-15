ରହସ୍ୟରେ ଘେରା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’, କାନ୍ଥରୁ ଝରେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ତିନି ମୋଗଲ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ
ରହସ୍ୟରେଘେରା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’, କାନ୍ଥରୁ ଝରେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜର ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ, ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କୋଠାବାଡ଼ି ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗା ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭୟ ଏବଂ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’ ବା ‘ରକ୍ତର ଦ୍ଵାର’ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ । କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ରାତି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଏହାର କାନ୍ଥରୁ ରକ୍ତ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଝରିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦ୍ଵାରର ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଅନେକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ଥାନର ଅସଲ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏଠାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯିବା କାହିଁକି ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
କେମିତି ହେଲା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’: ଇତିହାସକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଫଗାନ ଶାସକ ଶେରଶାହ ସୂରୀ ଏହି ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ‘କାବୁଲି ଦରୱାଜା’ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ କାବୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କାଫିଲାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅନେକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୂକସାକ୍ଷୀ ସାଜିଥିଲା । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଏହି ଦରୱାଜାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭୟ ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଗଲା ।
କେବେ ବଦଳିଲା ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ: ୨୨ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮୫୭ ମସିହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’ ନାମରେ ନାମିତ କଲା । ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ସର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ ହୋଡସନ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପୁଅ ଓ ନାତିମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
୩ ମୋଗଲଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା: ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫରଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମିର୍ଜା ମୋଗଲ, ଖିଜର ସୁଲତାନ ଏବଂ ନାତି ମିର୍ଜା ଅବୁ ବକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏହି ଦ୍ଵାର ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା, ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ଜନଗହଳି ଜମିଥିଲା ।
ଏହା ଦେଖି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଡସନ୍ ତିନି ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କର ଉପର ପୋଷାକ କଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏହି ଦରୱାଜାରେ ଝୁଲାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏହା ‘ଖୁନି ଦରୱାଜା’ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲା ।
ଔରଙ୍ଗଜେବ୍ଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ: ଇତିହାସରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କୁହାଯାଏ ଯେ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬୫୯ ରେ କ୍ରୂର ମୋଗଲ ଶାସକ ଔରଙ୍ଗଜେବ୍ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ ଦାରା ଶିକୋହଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦ୍ଵାରରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ।
ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାକୁ ଯିବା ମନା: ଖୁନି ଦରୱାଜା ଦିଲ୍ଲୀର ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର ମାର୍ଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ସଂରକ୍ଷଣରେ ରହିଛି । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ।
ଦ୍ଵାରର ଉପର ଭାଗକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି । ଲୋକେ ଏହାକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।