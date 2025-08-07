ବଡ଼ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ମୋଦୀ-ନଡ୍ଡା ଘୋଷଣା କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ଦେଶରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି। କିଏ ହେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାକୁ ନେଇ କଷା ଚାଲିଛି ଗଣିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମୋଦୀଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ବାଛିବେ?
ଆଉ ଏହିସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଗୁରୁବାର ଏନଡିଏ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଏହି ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ଥିଲା।
ଏହି ବୈଠକ ସଂସଦର ସମନ୍ୱୟ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ। ବୈଠକ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିରନ ରିଜିଜୁ ଏକ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଅଗଷ୍ଟ୧୨ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ ରିଜିଜୁ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ରାମ ମେଘୱାଲ, ଜେଡିୟୁ ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ, ଲଲ୍ଲନ ସିଂହ, ଶିବସେନା ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଦେ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଟିଡିପି ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁପ୍ରିୟା ପଟେଲ, ଆରଏଲଏସପି ନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁଶୱାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।