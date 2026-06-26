ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ସହିଦ୍ ହୋଇଥିଲେ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନା, ପ୍ରଥମ ଥର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନାମ
ନ୍ୟାଶନାଲ ଓ୍ୱାର ମେମୋରିୟଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସହିଦ୍ ସେନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୫ରେ ପହଲଗାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।
ଏହି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ୬ ଜଣ ସାହସୀ ସେନା ସୈନିକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସହିଦମାନଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଲେଖାଯିବ; ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର ୱେବସାଇଟରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି।
ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ବାୟୁସେନା ସର୍ଜେଣ୍ଟ:
ସହିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସେନା ସୈନିକ ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ଦୁଇ ଜଣ ସହିଦଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସିକତା ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି; ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ର ଏବଂ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବାୟୁ ସେନା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବେଦାର ମେଜର ପବନ କୁମାର, ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର, ଲାନ୍ସ ନାୟକ ଦିନେଶ କୁମାର, ଅଗ୍ନିବୀର ମୁଦ୍ ମୁରଲୀ ନାୟକ, ହାବିଲଦାର ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସୈନିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ସହିଦଙ୍କ ନାମ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଛି:
‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛଅ ଜଣ ସାହସୀ ସୈନିକଙ୍କ ନାମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି।
ନୂତନ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ସହିଦଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଦେଶ ସ୍ମୃତିରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଏହି ଛଅ ଜଣ ସହିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ସାମରିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାରଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଭାବରେ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଜେଣ୍ଟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କୁ ବାୟୁ ସେନା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
ରାଇଫଲମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ କୁମାର ଅପରେସନ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀର ‘ତ୍ୟାଗ ଚକ୍ର’ ସହିଦମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ:
ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ମେମୋରିଆଲର ‘ତ୍ୟାଗ ଚକ୍ର’ ଦେଶର ସହିଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏହାର ୧୬ ଟି ବୃତ୍ତାକାର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କାନ୍ଥ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଟା ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶ ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ନାମ, ପଦବୀ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ ଲେଖାଯାଇଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଏହି ଛଅ ଜଣ ସାହସୀ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୌରବମୟ ସ୍ମୃତିର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଂଶ ହେବ। ଦେଶର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ଏହି ସାହସୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ସର୍ବଦା ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ।