ନଖ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଭାଗ୍ୟ! ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନଖ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ସ୍ନାୟୁ ଚାପ କିମ୍ବା ବିରକ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଯାହା ଲିଖିତ ଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ଏହି ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ନଖ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଦାୟୀ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ: ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ହଠାତ୍ ଘଟଣା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଗ୍ରହ ରାହୁ ସିଧାସଳଖ ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ସହିତ ଜଡିତ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନଖ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି, ରାହୁଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧା, ବିଳମ୍ବରେ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଭଳି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିପାରେ।
ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି: ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ନଖ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହା ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥାଏ। କ୍ୟାରିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଯାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ନଖ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ବୁଧକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ଶେଷ ନହେବା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି।
ଚନ୍ଦ୍ରର ଅସ୍ଥିରତା: ନଖ କାମୁଡ଼ିବା ପ୍ରାୟତଃ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅବସାଦର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହାକୁ ନଖ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଯୋଡିଥାଏ।
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ଛାଡିବେ: ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା କେବଳ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଧାରଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ନଖ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ:
ରାହୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ, ସକାଳେ ସବୁଜ ଘାସ ଉପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସବୁଜ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ, ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ମିଶ୍ରିକରି ପିଅନ୍ତୁ।
ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପ୍ରାଣାୟମ କରନ୍ତୁ।