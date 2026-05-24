ଦିନର ଖରାଠାରୁ ରାତିର ଗରମ ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ! ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ
ଭୀଷଣ ଖରା ଏବଂ ନୌତପା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ରାତିର ବଢ଼ୁଥିବା ତାତି ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହାଫଳରେ ଦୁର୍ବଳତା, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ନୌତପା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଗରମ କେବଳ ଦିନ ବେଳେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨ଟା ବେଳକୁ ଖରା ଏତେ ପ୍ରଖର ହୋଇଯାଏ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସାର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝାଳରେ ଭିଜିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଚଳ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଦିନର ଖରା ନୁହେଁ, ବରଂ ରାତିର ଗରମ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ନ ହୁଏ।
ଗରମ ରାତି ଯୋଗୁଁ କମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଦ
ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ୬୮ଟି ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୪୭ ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ରାତିଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରା ୮୬ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍ (ପ୍ରାୟ ୩୦° ସେଲସିୟସ) ରୁ ଅଧିକ ରହିଲା, ସେହି ରାତିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ହାରାହାରି ୧୪ ମିନିଟ କମ ଶୋଇଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ଏହି ସମୟ କମ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବର୍ଷସାରା ହିସାବ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୪୪ ଘଣ୍ଟାର ନିଦ କମ ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମ ନିଦ ପାଇଲେ ମଣିଷ କେବଳ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ତା’ର ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଗରମ ରାତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ, ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମନୋଯୋଗ ଦେବାରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଶରୀରକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ବିଶ୍ରାମ
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ରାତି ସମୟରେ ଶରୀର ନିଜକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିନସାରାର କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। କ୍ରମାଗତ ଝାଳ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପାଣି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲବଣର ଅଭାବ ଦେଖାଦିଏ। ଏହାଫଳରେ ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଅଳସୁଆମି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରାତିସାରା ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରି ନଥାଏ।
ବଢ଼ୁଥିବା ଗରମ ରାତି: ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୨୦୨୪ ମସିହାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୨.୪ ଅରବ ଲୋକ ଏପରି ସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ଗରମ ରାତି କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ୭୭ ଡିଗ୍ରୀ ଫାରେନ୍ହାଇଟ୍ (ପ୍ରାୟ ୨୫° ସେଲସିୟସ) ରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ନିଦ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
କାହା ପାଇଁ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ, ଛୋଟ ପିଲା, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଝାଳ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଫୁସଫୁସ୍ କିମ୍ବା କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ରାତି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଖରାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ରାତିର ଗରମକୁ ହାଲୁକା ଭାବିବା ହୋଇପାରେ ବିପଜ୍ଜନକ
ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକେ କେବଳ ଦିନର ଖରାଠାରୁ ନୁହେଁ, ରାତିର ତାତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ହାଲୁକା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୋଇବା ଘରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ରାତିରେ ଶରୀରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆରାମ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଗରମର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ। ତେଣୁ, ଏବେ ଦିନ ସହିତ ରାତିର ଗରମକୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।