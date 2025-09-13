ସର୍ଜରୀକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ରାସଲୀଳା ପାଇଁ ଗଲେ ନର୍ସ, 8 ମିନିଟ ପରେ ଫେରି ଦେଖିଲେ ରୋଗୀ…, ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ବଦନାମ!

ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁମ୍ ପ୍ରାୟ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।

By Manash Ranjan Padhan

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର:  ୧୬ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୩ ରେ ୟୁକେର ଗ୍ରେଟର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟାମସାଇଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ୪୪ ବର୍ଷୀୟ କନସଲଟାଣ୍ଟ ଆନାସ୍ଥେଟିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୁହେଲ୍ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ପିତ୍ତ ବ୍ଲାଡର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଥିଏଟରରେ ଜଣେ ନର୍ସଙ୍କ ସହ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ନର୍ସ ଏନଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ।

ବିବିସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁମ୍ ପ୍ରାୟ ଆଠ ମିନିଟ୍ ପରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ, ଯଦିଓ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅକାଳ ଜନ୍ମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଉତ୍ତେଜନା ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସୁବିଧାକୁ ଘଟଣାର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ଡାକ୍ତର ସୁହେଲ୍ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡିଥିଲେ

ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାକ୍ତର ସୁହେଲ୍ ଅଞ୍ଜୁମ୍ ମେଡିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସନ୍ସ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ (MPTS) କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଫେବୃଆରୀ 2024 ରେ ଟେମସାଇଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତଥାପି,ସେ ୟୁକେରେ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ କ୍ୟାରିୟର ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଥରକର ଭୁଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କେବେ ହେବ ନାହିଁ।

ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁମ୍ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ

ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁମ୍ କହିଥିଲେ, “ଏହା ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଥିଲା। ଏହା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ମୋର ରୋଗୀ ଏବଂ ମୋତେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିଥିଲି।” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ନର୍ସ NT ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ଡାକ୍ତର ଅଞ୍ଜୁମ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ ଅକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ କମ୍ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରି ନଥିଲୁ।” ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲେ, “ମୁଁ ଏହି ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଚାହୁଁଛି।”

