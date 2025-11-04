ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବିଜୟୀ ପଦକ, ହେଲେ କାହିଁକି, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି କାରଣ
ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି ମେଡାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବଳ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ନୁହେଁ ବରଂ ପଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ପଦକ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା।
ବିଜୟୀ ପଦକ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ:
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ଜିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ଟ୍ରଫି ପାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ବିଜୟୀ ପଦକ ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖେଳାଳି ପଦକ ପାଇ ନଥିଲେ।
ସେହି ଖେଳାଳି ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଥିଲେ। ପ୍ରତୀକା ଏହି ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୩୦୮ ରନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଦକ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ?
ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ICCର ନିୟମ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶେଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।
ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଦଳରେ ସାମିଲ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଜୟୀ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ପଦକ ପାଇ ନଥିଲେ।
ହ୍ୱିଲଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ନାଚିଲେ:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା। ଯଦିଓ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ଅବସରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲା।
ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ସମୟରେ, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲଙ୍କୁ ଦଳ ସହିତ ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା, ପ୍ରତୀକା ମଧ୍ୟ ଦଳର ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରତୀକା ତାଙ୍କ ହ୍ୱିଲଚେୟାରରୁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚିଥିଲେ।