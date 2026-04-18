ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରି ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ : କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବର୍ଷିଲେ ପିଏମ ମୋଦି

By Priyanka Das

Women Reservation Bill : ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଶାଣିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍‌କୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ବିଲ୍ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ନାରୀ ଶକ୍ତି କେବେବି କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ କିରଣ ରିଜିଜୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏହି ବିଲ୍ କେବଳ ଏକ ଆଇନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ବିକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବାର ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ପଛକୁ ଠେଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

 

 

