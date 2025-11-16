ଏସିଆ କପରେ ପୁଣି ବେଜ୍ଜିତ୍ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଓ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଧାରା ଏବେ ବି ବଜାୟ ରହିଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରବିବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ପଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହୋଇନଥିଲା।

ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ, ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଥରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ।

ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଭାରତ ଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଟସ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି।

ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦର କାରଣ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁରା ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ୯୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା।

ଭାରତ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ:

ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ୨୦୨୫ ରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ UAE କୁ ୧୪୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୪୨ ବଲ ରେ ୧୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୧ଟି ଚୌକା ମାରି ୧୪୪ ରନ କରିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ୨୯୭ ରନ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ UAE ଜବାବରେ କେବଳ ୧୪୯ ରନ କରିପାରିଥିଲା।

