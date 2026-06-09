୭୩୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯିବେ ପାକିସ୍ତାନ, ଶେହବାଜ ସରକାର ଜାରି କଲେ ଭିସା, ଏହା ହେଉଛି ଖାସ୍ କାରଣ
ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନ ୭୩୭ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଞ୍ଚମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କ ସହିଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର।
ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନ ୭୩୭ ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି; ଏହି ସୂଚନା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁନ୍ ୧୦ ରୁ ଜୁନ୍ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ:
ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୮) ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ ୧୦ ରୁ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇକମିଶନ ଭାରତର ୭୩୭ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପଞ୍ଜା ସାହିବ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ନାନକାନା ସାହିବ ଏବଂ ଗୁରୁଦ୍ୱାର କରତାରପୁର ସାହିବ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ।
ପାକିସ୍ତାନ ହାଇକମିଶନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ:
ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ ସାଦ ଅହମ୍ମଦ ୱାରାଇଚ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କର ୧୯୭୪ ମସିହାର ଧାର୍ମିକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ଉପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ।
ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପାର୍ବନ୍ଧକ କମିଟିକୁ ମିଳିଲା ୫୪୧ ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା:
ପଞ୍ଚମ ଶିଖ ଗୁରୁ ଅର୍ଜନ ଦେବଙ୍କ ସହିଦ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଐତିହାସିକ ଶିଖ ଧର୍ମସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ୫୪୧ ଜଣ ଶିଖ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ଭିସା ପାଇଛି।
ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ:
ଏସଜିପିସିର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କମିଟିର ସଚିବ ଗୁରିନ୍ଦର ସିଂହ ମାଥ୍ରେୱାଲ ସୋମବାର (ଜୁନ୍ ୮) ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଖମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍ଥା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦୂତାବାସକୁ ୫୬୧ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦଳ ବୁଧବାର ଏସଜିପିସି ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମାଥ୍ରେୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିସା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ସେମାନେ ଜୁନ ୯ ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୟରେ ଏସଜିପିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସେମାନଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।